Le Paris FC refuse de voir le PSG soulever le trophée de la L1 sur sa pelouse

Même s’il n’y a quasiment plus de suspense dans la course au titre, le Paris Saint-Germain peut officialiser son 14e titre de champion de France ce soir s’il ne perd pas face au RC Lens. Assuré d’être sacré, le club de la capitale pensait pouvoir soulever le trophée de la L1 dimanche soir, sur la pelouse du Paris FC.

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La LFP a d’ailleurs envoyé au club entraîné par Antoine Kombouaré une demande pour organiser la remise du trophée à Jean-Bouin. Mais Le Parisien nous apprend que le PFC a refusé. Le club a fait savoir qu’il avait prévu des festivités et un feu d’artifice. À noter que le PSG ne pourra pas non plus recevoir le trophée au Parc des Princes après le match suite au refus de la préfecture de police.