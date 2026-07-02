Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs passeurs

Après ces derniers matchs de Coupe du Monde, Michael Olise occupe toujours le fauteuil de leader des meilleurs passeurs de la compétition. En un Mondial seulement, le Français en est déjà à 5 offrandes et se rapproche déjà du record détenu par Leo Messi et Diego Maradona avec 8 passes en plusieurs participations.

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Méfiance tout de même car Bruno Guimaraes n’est pas loin. Ses 4 passes décisives ont permis au Brésil de passer l’obstacle de la phase de groupes puis des 16es de finale. Derrière le Brésilien, ils sont quatre à trois assists : Martin Odegaard (Norvège), Roberto Alvarado (Mexique), Alexander Isak (Suède) et Florian Wirtz (Allemagne). Ces deux derniers ne peuvent plus avancer puisqu’ils ont été éliminés avec leur sélection. A noter les deux passes de Marc Cucurella ce soir avec l’Espagne, ses deux premières dans ce Mondial.