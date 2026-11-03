Coupe du Roi
La fédération espagnole suspend toutes ses compétitions après le décès de Jesús de Miguel
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Le terrible décès de Jesús de Miguel oblige la fédération espagnole à suspendre ses compétitions jusqu’au 6 novembre, en signe de solidarité avec le club de Tenerife et de la famille du football. Les matchs de Copa del Rey prévus cette semaine, et de Copa del Reina, sont reportés à une date ultérieure.
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RFEF @rfef – 17:10
⚫ En señal de respeto y solidaridad tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, la RFEF acuerda ampliar la suspensión de sus competiciones hasta el 6 de noviembre.Voir sur X
Los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana quedan, por tanto, aplazados.
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Los encuentros de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para esta semana quedan, por tanto, aplazados.
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«En signe de respect et de solidarité après le décès de Jesús de Miguel, la RFEF décide de prolonger la suspension de ses compétitions jusqu’au 6 novembre. Les rencontres de Coupe du Roi et de Coupe de la Reine prévues pour cette semaine sont donc reportées», écrit la fédération dans son communiqué.
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