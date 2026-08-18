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Lorient : Joel Mvuka retourne à Bodø/Glimt

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le Stade du Moustoir @Maxppp

Recruté par Lorient en janvier 2023, le milieu de terrain norvégien Joel Mvuka (23 ans) quitte définitivement la Bretagne. Prêté aux Young Boys puis au Celtic Glasgow après avoir disputé 55 matches avec les Merlus, dont 30 en Ligue 2, Mvuka fait son retour à Bodø/Glimt, club où il évoluait avant de débarquer en France.

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«Joel Mvuka s’engage avec le FK Bodø/Glimt. Arrivé chez les Merlus en janvier 2023, Joel Mvuka rejoint la formation norvégienne de Bodø/Glimt. Le FC Lorient remercie Joel Mvuka pour son engagement sous les couleurs du club et lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière», indique le club breton.

Pub. le - MAJ le
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