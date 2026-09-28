Équipe de France : Zinedine Zidane juge le match de Lucas Da Cunha

À 25 ans, Lucas Da Cunha a vécu sa première sélection en bleu ce soir face à la Belgique. Une première marquée par la victoire de l’équipe de France (1-0) et surtout par une belle copie rendue par le milieu de terrain défensif de Côme. L’intéressé ne cachait pas sa satisfaction à l’issue du match. Tout comme son sélectionneur, Zinedine Zidane.

La suite après cette publicité

« Oui très content en plus ce n’est pas facile, c’est sa première sélection. Il entre dans un groupe qu’il ne connait pas. Pour beaucoup de joueurs, c’était la découverte. Il a joué comme il l’a fait habituellement, comme je voulais qu’il le fasse, c’est-à-dire qu’il soit libéré et qu’il joue comme dans son équipe. Et il l’a très bien fait », a-t-il confié au micro de TF1.