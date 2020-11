LOSC : Christophe Galtier met la pression

Le projet du LOSC est basé sur trois hommes à la base. L'entraîneur, Christophe Galtier, le président, Gérard Lopez, et le conseiller de ce dernier, chargé de recruter des pépites, Luis Campos. Mais, l'ancien de l'AS Monaco, en conflit avec le directeur général, Marc Ingla, n'a pas donné de ses nouvelles depuis près de deux mois, terminant tout juste le dernier marché estival de l'équipe nordiste.

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Christophe Galtier, pour qui une prolongation était en discussion, a poussé un coup de gueule. L'ex-Stéphanois explique de prime abord qu'il n'a plus de nouvelle de Campos et donc de sa prolongation de contrat. Mais ce n'est pas tout, cela lui ajoute du travail, notamment pour régler quelques problèmes avec les joueurs alors qu'auparavant c'était le dénicheur de pépites qui le faisait.

Galtier prévient Gérard Lopez

« J'ai besoin de savoir avec qui je travaille : ce n'est pas prétentieux, quand on entraîne le LOSC, de vouloir savoir avec qui on travaille, non ? Nous formions un trio, le président, le conseiller du président et l'entraîneur, et, putain de merde, qu'est-ce que ça fonctionnait bien (...) Quand le président arbitrait en faveur de Luis et pas dans le mien, ça ne me faisait pas plaisir. Et quand Luis et moi étions d'accord, mais pas le président, on devait se plier à son arbitrage. C'était comme ça. Luis n'est plus là et tout cela est en stand-by », commence par expliquer Galtier.

Dans cet entretien, Galtier admet avoir eu des doutes quant à ses relations avec Campos, qu'il avait été rassuré, mais que le Portugais préférait stopper les discussions avec l'entraîneur quand il communiquait. Le technicien français a fini par émettre des doutes sur le projet : « j'ai parlé de trois personnes et il en manque une. Est-ce que Luis va revenir ? Sera-t-il remplacé ? Je ne sais pas. Ce que je sais c'est que ce business plan ne peut pas aboutir à deux, avec seulement l'entraîneur et le président ». Gérard Lopez a du pain sur la planche !