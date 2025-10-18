Menu Rechercher
L’OM retire le numéro 30 en hommage à Steve Mandanda !

C’est un geste très fort et symbolique de la part de l’Olympique de Marseille. En hommage à la carrière de Steve Mandanda (13 ans à Marseille), le club phocéen a tout simplement décidé de retirer le numéro 30 de l’effectif. Plus personne ne pourra donc porter ce numéro que l’ex-international français a porté pendant son passage à l’OM.

L’annonce a été faite lors de la rencontre entre Marseille et Le Havre ce samedi soir au Vélodrome. Un match symbolique pour Steve Mandanda puisque Le Havre est son club formateur. À Marseille, il aura ainsi disputé 465 matches. Une riche carrière et un hommage qui a forcément dû le toucher. «Beaucoup d’émotions c’est un stade particulier pour moi, deux équipes particulières aussi pour moi, c’est un moment unique et magique », a-t-il lancé au micro de Ligue1+.

