OM, Sassuolo : Darryl Bakola s’explique sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Après une saison compliquée à l’Olympique de Marseille, marquée par un temps de jeu limité et un contexte parfois pesant, Bakola a choisi de relancer sa carrière du côté de Sassuolo. Dans un entretien accordé à Sassuolonews, le jeune milieu est revenu avec émotion sur son passage sur la Canebière, rendant notamment un vibrant hommage à Roberto De Zerbi, qu’il considère comme un acteur majeur de sa progression. « À Marseille, on vous fait comprendre qu’il faut se battre pour le maillot », explique Bakola, encore marqué par l’exigence du Vélodrome, qu’il décrit comme « le meilleur stade du monde ».

La suite après cette publicité

Le milieu offensif de 18 ans assure avoir énormément progressé, aussi bien sur le plan technique que tactique, grâce à Roberto De Zerbi, qui lui a conseillé de « rester lui-même » avant son départ vers Sassuolo. EGlaement interrogé sur la violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, à laquelle il avait assisté, Bakola a reconnu : «je n’aime pas me souvenir de ces moments, même si tout était déjà arrivé à mon arrivée. C’est vrai que je ne me sentais pas bien, mais ce n’était pas grave. J’étais un peu choqué par la situation», lui qui avait été victime d’un malaise au même moment.