Équipe de France : fais ta liste des Bleus pour la Coupe du Monde 2026 !

À un peu moins de 100 jours du début de la Coupe du Monde, les débats vont bon train pour savoir quels sont les 26 joueurs que va retenir Didier Deschamps pour le Mondial 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, en Amérique du Nord. Avant de connaitre la liste des Bleus du sélectionneur national, Foot Mercato vous propose de vous prendre pour DD et de composer votre propre liste des 26. Notre rédaction vous propose donc une liste élargie de noms (retenus selon des critères de performance et de disponibilité) pour faire votre choix. Comme DD, il vous faudra choisir, 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants.

Entre cadres indiscutables, retours de blessure et pépites montantes, les places pour s’envoler vers le Canada, les États-Unis et le Mexique seront chères. Alors n’hésitez pas et faites votre liste des 26 pour la partager à vos amis et vos proches pour la comparer. Nul doute que si certains choix risquent de faire l’unanimité, d’autres devraient susciter des discussions enflammées.