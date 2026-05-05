Le FC Barcelone se jette sur la sensation Eli Junior Kroupi

S’il se dirige vers un nouveau titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone est lassé de ne plus soulever la Ligue des Champions depuis maintenant plus de dix ans. Et pour l’été prochain, la direction catalane est prête à frapper fort avec Julian Alvarez comme cible prioritaire pour renforcer son attaque et prendre la suite de Robert Lewandowski. Mais ce n’est pas tout, car d’autres départs offensifs risquent de suivre en Catalogne, à l’image de Marcus Rashford, pas assuré de continuer à l’issue de son prêt.

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Le FC Barcelone cible alors d’autres options pour se renforcer, mais aussi en cas d’échec du dossier Julian Alvarez. Et d’après le Daily Mail, la direction blaugrana s’intéresse de près à Eli Junior Kroupi, la révélation offensive de Bournemouth cette saison. À seulement 19 ans, l’attaquant français s’est illustré en Premier League en rejoignant un cercle très restreint avec ses 12 réalisations pour sa première saison dans l’élite anglaise. Une performance remarquable, récemment confirmée par un nouveau titre d’homme du match lors de la victoire face à Crystal Palace.

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Le Barça va faire face à une lourde concurrence

Ses prestations n’ont évidemment pas échappé au FC Barcelone, qui devra faire face à une forte concurrence dans ce dossier. Car Arsenal, Liverpool, Manchester United et Chelsea suivent également avec attention l’évolution du jeune talent. Recruté pour seulement 10 millions de livres en provenance de Lorient l’été dernier, alors qu’il était encore en Ligue 2, Kroupi s’est rapidement imposé comme une des grandes révélations de la saison en Angleterre, autant sur le terrain que dans le vestiaire, où son profil est particulièrement apprécié.

Reste désormais à connaître la position de Bournemouth, qui ne souhaite pas se séparer trop rapidement de sa pépite. Malgré une politique récente de ventes importantes, le club anglais espère conserver son attaquant pour accompagner la transition à venir, marquée notamment par l’arrivée de Marco Rose sur le banc. Mais face à la pression des grands clubs européens, l’été s’annonce mouvementé autour du dossier Kroupi et les Cherries ont montré qu’ils étaient prêts à négocier si le prix était convenable…