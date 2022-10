La prolongation de Rafael Leao va couter très cher à l'AC Milan

La suite après cette publicité

Rafael Leão s'épanouit de plus en plus à l'AC Milan et cela se ressent. L'attaquant portugais est devenu une véritable star du football européen et les plus grands clubs du vieux continent se l'arrachent désormais. Néanmoins, le joueur de 23 ans devrait prolonger avec le club milanais malgré les nombreuses équipes intéressées. Selon La Gazzetta dello Sport, l’optimisme est de mise pour toutes les parties concernées par le renouvellement de la nouvelle star portugaise. Malgré cela, un point noir obscurcit ce dossier. En effet, il y a toujours cette affaire de justice avec le Sporting CP qui traîne.

Pour rappel, le joueur a été condamné à verser 20 M€ à son club formateur, même si Lille doit prendre en charge une partie de cette somme comme le club nordiste a été jugé «solidairement responsable». Dans cette optique, l'attaquant portugais souhaiterait que l'AC Milan s'occupe de régler cette dette. Deux options sont donc sur la table des négociations pour le renouvellement de la pépite portugaise selon : soit il devra percevoir un salaire de sept millions d’euros par an et le club milanais se chargera de faire le versement de cette indemnité au Sporting – en accord avec le LOSC donc – soit il percevra un salaire compris entre 10 et 12 millions d'euros par saison. Un sacré dilemme pour les Milanais qui devront trancher très vite ou ils risqueront de perdre un des jeunes joueurs les plus demandés sur le marché des transferts.