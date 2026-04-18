OM : De Zerbi, la Ligue des Champions… les grands regrets de Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM entre dans son sprint final ce samedi avec un déplacement compliqué à Lorient (17h). La victoire contre Metz le week-end dernier a redonné un peu de baume au cœur des Olympiens, qui doivent avoir hâte que la saison se termine. Comme l’an passé, ils auront vécu quelques montages russes. Du haut de ses 13 buts et 10 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang compte bien avoir son mot à dire au Moustoir. L’attaquant veut finir en beauté et atteindre les objectifs collectifs, ce qui n’avait pas été le cas il y a deux ans, lors de son premier passage.

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«Jusqu’à la fin, tous les matchs seront difficiles, assure-t-il à Maritima. Ce qui peut faire la différence, c’est la faim, la détermination, pour accrocher cette 3e place. Il ne faut même pas se poser de question, il faut gagner tous les derniers matchs». Le joueur de 36 ans, dont l’expérience a pu être précieuse dans les moments compliqués cette saison, est revenu sur les derniers mois et la chute des résultats après d’excellents débuts. Il estime qu’après le mois de septembre, «on s’est mis le feu un peu tout seul». Selon lui, le vestiaire a été trop perméable à la pression inhérente du contexte local.

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PEA envie Lens

«Quand tu joues à Marseille, il faut toujours être dans sa bulle et rester concentré, ne pas écouter ce qu’il y a autour. Mais je pense que cette année, ça y a joué. Ça a déstabilisé le groupe. C’est aussi compréhensible car il y a beaucoup de nouveaux joueurs mais surtout beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas le contexte», assure-t-il, et cela a de quoi lui laisser des regrets. «Quand je suis revenu, j’avais à cœur de faire mieux en Ligue des Champions et en Ligue 1. Jouer le titre comme le fait Lens, je pense que c’était à nous de jouer ce rôle-là».

Au lieu de jouer le rôle de Lensois parfaitement lancés vers la place de dauphin, et pourquoi pas plus avec la future réception du PSG le 13 mai prochain, l’OM doit batailler avec le LOSC, l’OL, Monaco et même Rennes pour arracher une place en C1. Au moins, l’OM est toujours en vie, ce qui n’était pas gagné d’avance. «On sort d’une période très très compliquée et se relever de ça c’est dur.» L’élimination en Ligue des Champions, de la Coupe de France, puis le départ de Roberto De Zerbi ont laissé des traces. Marseille n’est définitivement pas un club comme les autres.