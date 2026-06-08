Coupe du Monde 2026 : c’est la panique au Maroc !

Le Maroc sera un des pays à suivre en terres américaines cet été. Les Lions de l’Atlas, demi-finalistes lors de la dernière édition de la compétition, arrivent avec un joli CV et des arguments solides pour prétendre à un nouveau bon parcours. Dans un groupe C tout de même assez relevé, avec le Brésil et l’Écosse, en plus du petit poucet Haïti, les Marocains sont vus comme un outsider assez sérieux.

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Dimanche, les troupes de Mohamed Ouahbi défiaient la Norvège pour leur dernier amical de préparation. Une rencontre qui s’est conclue sur le score de 1-1, avec un but de Brahim Diaz assez rapidement dans le match, alors qu’Odegaard a ensuite égalisé à un quart d’heure de la fin. Globalement, le Maroc aura montré une belle image… Mais a aussi de quoi s’inquiéter…

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Les Marocains sont inquiets

Effectivement, en première période, deux joueurs assez importants du Maroc ont dû quitter le terrain sur blessure : le latéral Noussair Mazraoui, puis l’ailier Abde Ezzalzouli. « Il y a deux joueurs qui sont sortis sur blessure. On attend de voir ce que c’est », expliquait le sélectionneur marocain après le match. Selon les premières informations qui circulent sur les réseaux sociaux, dévoilées par Anass Izem notamment, il s’agirait d’une subluxation de l’épaule pour le Mancunien. Si elle est partielle, il pourrait être là face au Brésil, mais dans le cas où il s’agirait d’une luxation complète, il faudrait compter une dizaine de jours d’absence.

Quant à l’ailier du Betis, il s’agirait a priori d’une blessure au genou, et des examens vont être réalisés dans les prochaines heures. « Nous ne savons pas encore ce qu’il en est. Il est parti à l’hôpital pour passer des examens et nous espérons que ce ne sera rien de grave. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement InchAllah », a confié Azzedine Ounahi dans la nuit. Pour rappel, ces deux blessures viennent s’ajouter à celles du défenseur Nayef Aguerd et de l’attaquant Chemssdine Talbi, tous deux aussi incertains pour l’entrée en matière face au Brésil dans la nuit de samedi à dimanche…