Ligue 1 : le PSG étrille Le Havre grâce à un immense Hakimi et reste en tête

Le Paris Saint-Germain a fait parler sa puissance face au Havre ce vendredi soir, à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1. Pourtant, les hommes de Luis Enrique - qui a largement fait tourner son effectif avec Akliouche plus bas et Mayulu en faux 9 - ont été surpris d’entrée. À la conclusion d’une superbe action collective, lancée par Rayan Fofana, Maja trompé Safonov du pied gauche pour donner l’avantage aux Normands (1-0, 18e). Le HAC a même tenté de profiter de cette ouverture du score pour faire mal en contre, mais le PSG a rapidement repris le contrôle des opérations.

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Car la réaction parisienne n’a pas tardé. Déjà buteur contre l’OL, Godts a remis les deux équipes à égalité après un centre de Hakimi, parfaitement lancé dans la surface par Hernandez (1-1, 26e). Deux minutes plus tard, le défenseur marocain a cette fois endossé le costume de buteur. Servi en profondeur par Mayulu, il a résisté au retour de Touba avant de tromper Bodart et de donner l’avantage aux siens. Malgré quelques situations havraises, notamment une frappe dangereuse de Nakamura repoussée par Safonov, le PSG a rejoint les vestiaires avec un avantage.

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Achraf Hakimi impliqué sur les cinq buts

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont rapidement accentué leur avance. À la 55e minute, Hakimi s’est offert un doublé sur un superbe coup-franc aux abords de la surface, enroulé du pied droit (3-1, 55e). Le Marocain a ensuite manqué de peu le triplé, avant de finalement le décrocher après une erreur de la cuisse de Bodart (5-1, 69e). Une soirée exceptionnelle pour le latéral parisien.

Entre-temps, Mayulu a profité de la sortie complètement manquée de Bodart pour conclure dans le but vide et prendre le large. Après avoir été menés au score, les hommes de Luis Enrique avaient donc complètement renversé la rencontre et gardent la tête de la Ligue 1 après cette sixième victoire de suite et avant de retrouver Villarreal lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. En revanche, cela commence sérieusement à se tendre pour Le Havre, toujours lanterne rouge sans la moindre victoire. Il y a urgence avant d’affronter Lorient.