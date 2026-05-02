PSG : les images du but gag de Mbaye contre Lorient

À la 6e minute, Ibrahim Mbaye ouvre le score pour le Paris Saint-Germain face à Lorient. Sur un centre plongeant venu de la gauche signé Désiré Doué, le ballon arrive dans la surface où Yvon Mvogo tente une sortie des deux mains pour repousser le danger.

La suite après cette publicité

Mais le gardien lorientais manque son intervention et détourne le ballon directement sur la poitrine de Mbaye. Le Sénégalais, surpris mais opportuniste, voit le ballon franchir la ligne après ce contre involontaire, inscrivant un but aussi chanceux que précieux pour lancer la rencontre.