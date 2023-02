PSG-Bayern : l’émir du Qatar sera présent au Parc des Princes

Qui dit match d’exception, dit invité du même calibre. Alors que le PSG affronte le Bayern Munich dans le choc de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Parc des Princes pourrait bien recevoir une personnalité rare : l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Ce dernier doit arriver à Paris ce mardi après une visite diplomatique à Rome, selon l’Équipe.

Alors que plusieurs rumeurs parlent d’un possible rachat de Manchester United par le Qatar, cette présence ce mardi soir pourrait rassurer les supporters parisiens. On apprend également dans le quotidien sportif, que l’UEFA a déjà validé un possible investissement qatari du côté d’United, mais cela ne causerait pas de tort au PSG.

