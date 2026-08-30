Torino : Ali Dembélé est prêté à Lecce

C’est désormais officiel, comme nous vous l’avions annoncé, Ali Bina Dembélé quitte le Torino FC pour rejoindre le Lecce. Le club piémontais a officialisé ce dimanche le départ du défenseur franco-malien de 22 ans, qui va s’engager avec les Giallorossi sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Le Torino a confirmé l’opération dans un communiqué publié sur son site officiel et a souhaité bonne chance à son jeune joueur pour cette nouvelle étape de sa carrière.

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Nuova spinta sulla corsia 💨

Benvenuto Ali! 💛❤️ pic.twitter.com/hr6Rpf1NRm — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 30, 2026

Dembélé va ainsi découvrir un nouvel environnement en Serie A après une saison passée en prêt du côté de Mantova, en Serie B. Le défenseur doit désormais passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de parapher son nouveau contrat avec Lecce. Comme prévu, l’opération est donc bien bouclée et permet au Torino de poursuivre le développement de son jeune élément, qui tentera désormais de s’imposer sous les couleurs du club des Pouilles.