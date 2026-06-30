Coupe du Monde 2026 : le patron du football allemand sort du silence après le fiasco

L’élimination de l’Allemagne dès les seizièmes de finale de la Coupe du Monde, après une défaite aux tirs au but contre le Paraguay, continue de provoquer un séisme outre-Rhin. Le président de la Fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, a reconnu dans un communiqué que les performances de la Mannschaft « n’ont pas été à la hauteur des attentes après la cuisante défaite face au Paraguay » après s’être entretenu avec le sélectionneur Julian Nagelsmann ainsi qu’avec les dirigeants sportifs Andreas Rettig et Rudi Völler.

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Le dirigeant allemand a annoncé qu’une analyse approfondie serait menée dans les prochains jours afin de comprendre pourquoi la sélection n’a pas réussi à exploiter son potentiel. «Après un tel revers, et face aux défis qui nous attendent, nous ne pouvons ni ne voulons simplement reprendre nos activités comme si de rien n’était. Nous remercions tous les fans qui nous ont si merveilleusement soutenus aux États-Unis et au Canada, mais aussi chez nous. Nous sommes tous très déçus que notre aventure ensemble se termine si tôt», est-il ajouté.