EdF : Noël le Graët veut voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

La suite après cette publicité

Pré-convoqué par Sylvain Ripoll pour disputer le tournoi de football des Jeux Olympiques à Tokyo cet été (22 juillet - 7 août), Kylian Mbappé pourrait connaître un été mouvementé car en plus de possiblement se rendre au Japon, il jouera quelques semaines avant l’Euro avec l’Équipe de France A (11 juin - 11 juillet). En se rendant en Asie pour disputer le tournoi, le natif de Bondy louperait alors une partie de la préparation de la pré-saison du Paris Saint-Germain ainsi que le début du championnat.

Pas forcément une solution vue d’un bon oeil du côté de la capitale française, mais le président de la FFF Noël le Graët compte bien essayer de convaincre les dirigeants parisiens. « Le joueur n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs. Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonard. Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon », a-t-il déclaré au Parisien. En attendant de connaître la position du PSG à ce sujet.