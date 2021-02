Barça : pas de retour forcé pour Piqué avant le match face au PSG

La suite après cette publicité

En novembre dernier, Gerard Piqué se blessait grièvement au genou droit après un match contre l’Atlético. Depuis, l’Espagnol n’a pas refoulé une seule pelouse, mais sa blessure guérie bien. Pas question, par contre, pour le FC Barcelone de précipiter son retour à l’approche du choc de Ligue des Champions contre le PSG.

Selon les infirmations du Mundo Deportivo, le club catalan ne pressera pas son retour pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG, qui aura lieu le 16 février au Camp Nou. Si le Champion du monde 2010 est remis de sa blessure, il fera partie du groupe, mais il ne devrait pas jouer. Le club est conscient qu’il arriverait sans rythme et que cela pourrait d’abord être dangereux pour l’équipe surtout face à des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Au Barça, on craindrait aussi une rechute s’il venait à être lancé trop vite, surtout avec l’optique du match retour trois semaines plus tard.