Allemagne : problème au tendon d'Achille pour Julian Draxler

Revenu en odeur de sainteté dans l'esprit de Thomas Tuchel en ce début de saison, Julian Draxler (27 ans) a toujours eu la confiance de son sélectionneur. Titulaire et capitaine contre la Turquie lors du premier match de la trêve international, le milieu offensif en a profité pour marquer, avant d'être à nouveau aligné dans le onze de Joachim Löw trois jours plus tard face à l'Ukraine. Contre la Suisse ce mardi en revanche, le joueur du PSG n'est pas certain de pouvoir tenir sa place. Il souffre du tendon d'Achille.

« On a des petits points d'interrogation, a entamé Löw en conférence de presse. Julian Draxler a des problèmes au tendon d'Achille, Marcel Halstenberg est contrarié par ses adducteurs, et Lukas Klostermann a des problèmes de genou. » Voilà qui n'arrange pas les affaires parisiennes, déjà embêtées par son grand nombre de joueurs convoqués durant cette trêve, alors qu'un match face à Nîmes en Ligue 1 dès vendredi se profile.