Ligue des Nations : l’Espagne s’impose à l’arraché en Croatie et assure sa place en quarts, l’Angleterre enchaîne contre la Tchéquie

Quatrième et dernier match de cette trêve internationale pour l’Espagne, qui poursuit sa bonne dynamique du Mondial, avec trois victoires en autant de rencontres. Ce soir, les hommes de Luis de la Fuente défiaient la Croatie, qu’ils avaient battu sur le score de 4-1 lors de la première confrontation de la trêve. Le sélectionneur ibérique sortait d’ailleurs l’équipe type, avec Rodri, Pedri, Lamine Yamal ou encore Mikel Oyarzabal présents d’entrée. En face, une équipe croate qui voulait se refaire après avoir été humiliée 7-0 par l’Angleterre, et qui a d’ailleurs bien commencé la rencontre. Dans un début de match assez intense et rugueux, les Croates se procuraient les premières situations et prenaient même l’avantage rapidement. Après une transition rapide, Unai Simon repoussait une frappe de Matanovic, mais le ballon revenait sur Perisic qui plaçait une tête pour expédier le cuir au fond des filets (1-0, 17e). Après une erreur à la relance, Unai Simon était à deux doigts d’offrir le 2-0 à Matanovic, mais il se rattrapait avec une belle parade (24e). La Roja n’était pas du tout dans son match, peu incisive, et commettant des erreurs peu habituelles. Peu à peu, la bande de Rodri reprenait le contrôle du ballon, mais se heurtait à une Croatie bien repliée derrière et créait peu de danger.

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Globalement, on voyait des Croates bien plus concernés et impliqués, au point où Kovacic ne passait pas loin du 2-0 (39e), même si Livakovic captait bien une tête d’Oyarzabal (45e). Au retour des vestiaires, l’Espagne revenait avec de meilleures intentions, probablement reboostée par une grosse gueulante de Luis de la Fuente. Les situations commençaient à s’enchaîner, via Lamine Yamal et Dani Olmo notamment. C’est finalement Mikel Merino, entré à la mi-temps, qui signait l’égalisation. Après un centre de Lamine Yamal repoussé par la défense, le ballon arrivait à Olmo, qui décalait pour le Merino. Le Gunner, bien positionné dans la surface, plaçait une frappe poteau opposé parfaite pour égaliser (1-1, 61e). La Roja poussait pour gagner la rencontre, avec un Lamine Yamal très entreprenant, alors que la Croatie semblait débordée. Perisic était ensuite expulsé en raison d’un deuxième jaune (80e), juste après avoir manqué une belle occasion. C’est finalement Mikel Merino qui allait s’offrir un doublé et signer la victoire de son pays. Après un centre de son coéquipier en club Zubimendi, le Gunner contrôlait en pivot et décochait une frappe puissante pour le 2-1 à la 90e. Grâce à ce succès, l’Espagne, première du Groupe 3, est déjà qualifiée pour les quarts de cette Ligue des Nations, à deux journées de la fin.

Harry Kane toujours en feu

De son côté, l’Angleterre, qui a aussi impressionné pendant ce break international avec une victoire 7-0 contre la Croatie notamment, accueillait la Tchéquie, équipe que les Three Lions avaient déjà battu 2-0 lors de cette trêve. Une fois encore, les Brittons l’ont emporté, 3-0 cette fois. Thomas Tuchel faisait un peu tourner, mais son équipe avait tout de même fière allure, avec Jude Bellingham et Harry Kane bien présents d’entrée. Gênés par leur rival du soir, les Anglais peinaient à créer du jeu. Ils bénéficiaient même d’un coup de main de Coufal qui, voulant tacler pour couper un centre de Kane, envoyait le ballon au fond de ses cages (1-0, 28e). De quoi débloquer la situation, et Harry Kane y allait de son but juste avant la pause. Après une belle action collective anglaise, Rogers centrait pour la vedette du Bayern qui crucifiait Hornicek (2-0, 40e). Le Bavarois s’offrait même un doublé, de la tête sur un corner botté par Hall (3-0, 58e). Derrière, on sentait que les Anglais levaient un peu le pied, pensant probablement à leurs rendez-vous en club. Les Three Lions mettent ainsi fin à une trêve internationale convaincante.

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Dans les autres rencontres du soir, dans la Ligue B, on avait notamment un duel entre l’Ecosse et la Slovénie, remporté par les Slovènes sur le score de 2-1, ce qui leur permet de consolider leur deuxième position du Groupe 1 de la Ligue B. De son côté, dans ce même groupe, la Suisse est pratiquement assurée d’obtenir sa montée en Ligue A après sa victoire du soir face à la Macédoine du Nord, quasi condamnée à la relégation en Ligue C. L’Albanie a failli frôler la catastrophe à Saint-Marin, obtenant la victoire 2-1 à la 90e+3, alors que la Finlande a perdu en Biélorussie (1-0). L’Estonie et l’Islande se sont quittées sur un 0-0, alors que le Luxembourg a été battu par la Bulgarie qui obtient ainsi sa première victoire dans la compétition (2-0) et la Slovaquie a roulé sur la Moldavie loin de chez elle (4-0).

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