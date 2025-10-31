Nice : Jonathan Clauss encore absent pour la réception du PSG

La blessure de Jonathan Clauss avait fait grand bruit chez les supporters niçois. Le latéral droit s’est plaint du genou depuis le match contre Rennes, mais son entraîneur, Franck Haise, avait relancé la polémique en laissant entendre que son joueur pourrait faire trainer un pépin physique. Nice-Matin assurait même que Clauss pourrait faire durer son indisponibilité pour ne pas atteindre le nombre de matches minimum assurant une prolongation automatique d’un an.

«Il y a deux choses, il y a l’aspect physique et l’aspect psychologique. J’ai besoin de gens qui sont, sur les deux aspects, à 100%. (…) Je crois que personne ne le vit très bien. (…) Moins on en dit, moins on dit de bêtises. Une discussion avec lui ? Non, pour l’instant je le laisse se… moi je n’ai pas créé le problème», avait assuré Franck Haise, son manager. Et l’international français de 33 ans ne figure toujours pas dans le groupe azuréen pour le déplacement au Parc des Princes samedi (17 heures), face au PSG.