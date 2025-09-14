Menu Rechercher
Le casse-tête du PSG commence en attaque, Hansi Flick explose après la blessure de Lamine Yamal

Le PSG doit trouver des solutions face aux forfaits, Hansi Flick part en guerre contre la Fédération espagnole, le derby de Manchester sous haute tension, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le PSG doit faire sans Dembélé et Doué face à Lens

Dans l’actualité de notre Ligue 1, le casse-tête du PSG en attaque commence pour Luis Enrique. Avec les différents forfaits et les départs de joueurs comme Randal Kolo Muani, Paris se retrouve un peu court en attaque. «Pour Paris même pas mal ?» titre L’Equipe ce matin, soulignant la marge que possède le champion d’Europe 2025 avec ses concurrents. Un homme sera à surveiller comme L’Equipe le soulignait déjà hier, Gonçalo Ramos. Il est même devenu une doublure irremplaçable pour Le Parisien. Le Portugais sera vraisemblablement aligné à la pointe d’une attaque à remodeler pour Le Progrès, et cherchera à réaliser la passe de quatre et rester en tête de la Ligue 1.

Hansi Flick en veut à la Fédération espagnole

A Barcelone, l’ambiance est morose après l’annonce du forfait de Lamine Yamal contre Valence ce soir, comme on peut le voir sur la Une de Mundo Deportivo. Hansi Flick explose après cette annonce, et le coach allemand entend bien mettre la faute sur la Fédération espagnole, coupable de ne pas prendre soin de ses joueurs selon lui. Le coach allemand a souligné le fait que Yamal a beaucoup joué malgré les larges victoires espagnoles, et les douleurs ressenties par le joueur. S’il a fallu lui donner des analgésiques pour qu’il joue, c’est désormais le club catalan qui en ressent les effets. De son côté, la Fédération s’est dite surprise de ces douleurs, assurant ne pas être au courant ni responsable de cette situation.

Derby de la dernière chance pour Amorim ?

En Angleterre, évidemment le derby de Manchester fait la Une, et notamment l’affrontement entre Pep Guardiola et Ruben Amorim, deux coachs avec une pression bien différente. «Pas de blague, quelle blague» titre le Mirror Sport, Amorim jouera peut être temporairement sa survie lors de ce choc. Un rendez-vous crucial pour le Portugais qui ressent évidemment plus de pression que son homologue espagnol dû aux mauvais résultats de son équipe.

Ligue 1
Premier League
Liga
Barcelone
Espagne
PSG
Man City
Man United
Pep Guardiola
Rúben Amorim
Hansi Flick
Lamine Yamal

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Premier League Premier League
Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Espagne Flag Espagne
PSG Logo Paris Saint-Germain
Man City Logo Manchester City FC
Man United Logo Manchester United FC
Pep Guardiola Pep Guardiola
Rúben Amorim Rúben Amorim
Hansi Flick Hansi Flick
Lamine Yamal Lamine Yamal
