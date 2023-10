OL : John Textor a fixé ses priorités pour le mercato hivernal

L’OL est au fond du trou. Défait par Clermont, dimanche soir, le club rhodanien pointe ainsi à la dernière place du championnat de France. Si John Textor ne semblait pas forcément très inquiet après la rencontre, le nouveau boss de l’OL aurait d’ailleurs un plan pour les prochaines semaines. Interrogé sur le mercato d’hiver hier sur Prime Vidéo, juste avant la rencontre, l’homme d’affaires américain a ainsi dévoilé ses ambitions.

«Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et on n’a pas eu les mains libres cet été. C’est en janvier que ça va se jouer. Tout va très bien financièrement. Il n’y aura pas de soucis avec la DNCG. Ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille au niveau du club. En janvier, on va y aller. Même si c’est une période compliquée, on va y aller. Notamment au Brésil. On attend ça avec impatience», a ainsi lancé l’intéressé. L’Américain avait d’ailleurs donné plus de détails au journaliste de terrain de Prime Vidéo, évoquant notamment la difficile piste menant au milieu de Fluminense André (22 ans). Toujours selon le diffuseur, l’OL ciblera au moins trois postes avec un deuxième attaquant pour faire souffler Alexandre Lacazette mais également un milieu axial et un défenseur central d’expérience. Affaire à suivre…