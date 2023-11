Cristiano Ronaldo détruit un ancien espoir portugais

À 38 ans, Cristiano Ronaldo continue d’être décisif au plus haut niveau. Et la star portugaise sait remettre en place ceux qui pensent pouvoir être de son niveau. Récemment, l’éternel espoir lusitanien Fabio Paim (35 ans) est revenu sur sa carrière. Et comme beaucoup de talents gâchés, Paim a assuré que s’il s’était pris en main comme CR7, les choses auraient été différentes.

La suite après cette publicité

« Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or. Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération. Si les gens ne m’oublient pas, c’est parce que je les ai marqués. J’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble. Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par A Bola. Un commentaire face auquel a réagi froidement CR7. « WTF, c’est qui ce mec ? ». Ambiance.