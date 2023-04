PSG : le coup de gueule du clan Messi

La suite après cette publicité

Annoncé proche d’un retour en Catalogne, Messi ne serait plus enclin à prolonger au PSG. D’ailleurs, même le club francilien ne serait plus chaud lui non plus à l’idée de poursuivre cette collaboration. Mais son entourage a encore voulu calmer le jeu dans les colonnes du Parisien.

« C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas le prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent », a indiqué l’entourage du joueur, avant de poursuivre. (…) Non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîneur récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils à mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font. » C’est dit !

