Manchester United-Leicester City : les compositions officielles

Manchester United accueille en début de soirée le quatrième Leicester City, pour le compte de la 36e journée de Premier League. Les Red Devils, deuxièmes derrière Manchester City, avec dix points de retard mais un match en moins de joué à trois journées de la fin (en plus du derby d'Angleterre repoussé), peuvent encore retarder le sacre de la bande à Guardiola en accrochant au moins le point du match nul. Cependant, comme il l'a confié en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer effectue un très large turn-over avec pas moins de 10 changements, du fait de l'enchaînement des matches et en vue de la finale de Ligue Europa, le 26 mai prochain.

Les jeunes Anthony Elanga et Amad Diallo sont notamment titulaires. De son côté, Leicester veut consolider sa quatrième place au classement en passant provisoirement devant Chelsea, actuel troisième et en écartant West Ham, battu par Everton. Ayoze Pérez est positionné en 10 dans le 3-4-1-2 de Brendan Rodgers. Le jeune Luke Thomas est aligné d'entrée à gauche alors que Marc Albrighton occupe le couloir droit.

Les compositions des équipes :

Manchester United : De Gea - Williams, Tuanzebe, Bailly, Telles - Van de Beek, Matic - Diallo, Mata, Elanga - Greenwood.

Leicester City : Schmeichel - Castagne, Soyuncu, Fofana - Albrighton, Ndidi, Tielemans, Thomas - Pérez - Iheanacho, Vardy.

