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Ligue 1

Strasbourg - Monaco : les compositions sont tombées

Par Jules Aublanc
1 min.
Paris Brunner @Maxppp
Strasbourg 0-0 Monaco

C’est l’une des belles affiches de cette 4e journée de Ligue 1. Vainqueur de ses trois premières rencontres de championnat, Monaco se déplace sur la pelouse de Strasbourg ce samedi (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h15). L’ASM a l’occasion de reprendre sa première place récupérée par Rennes hier, face à un adversaire qui peut revenir à sa hauteur.

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Après le carton face à Troyes (6-2), Hugo Oliveira n’opère aucun changement dans son onze de départ puisque Diop enchaîne aux côtés de Sousa devant la défense, toujours composée d’Antwi, Mitchell, Doukouré et Oso. En pointe, Ortega est soutenu par le trio Yassine-Reyna-Nanasi. En face, les Monégasques se présentent également dans une organisation similaire par rapport la semaine dernière contre le PSG (2-1). Blessé, Coulibaly est remplacé par la surprise Soubeir. Golovin devrait évoluer en position de numéro 10 et Idumbo à gauche. Brunner enchaîne évidemment devant, tandis que Camara et Zakaria forment un double pivot devant une défense inchangée.

Les compositions :

Strabsourg : Jörgensen - Antwi, Mitchell, Doukouré, Oso - Diop, Sousa - Yassine, Reyna, Nanasi - Ortega.

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Monaco : Hradecky - Vanderson, Sané, Dier, Nazinho - Camara, Zakaria - Soubeir, Golovin, Idumbo - Brunner.

Pub. le - MAJ le
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