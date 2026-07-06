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Coupe du Monde 2026 : la statistique complètement dingue de l’Espagne

Par Josué Cassé
1 min.
Portugal 0-1 Espagne
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L’Espagne entre dans l’histoire. La Roja, qui est venue à bout du Portugal ce lundi soir (1-0), vient de porter à 600 minutes sa série d’invincibilité défensive en Coupe du Monde, un record absolu dans l’histoire de la compétition. Elle efface les précédentes références de la Suisse (557 minutes) et de l’Italie (550 minutes).

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Pour rappel, le dernier but encaissé par les Espagnols remonte au 1er décembre 2022, lors d’une défaite face au Japon (2-1). Depuis, la sélection espagnole enchaîne les clean sheets et confirme son statut de référence mondiale sur le plan défensif. Il faudra désormais confirmer lors des quarts de finale où les Ibériques retrouveront les USA ou la Belgique.

Pub. le - MAJ le
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