Serie A : l'Udinese bat l'Hellas Vérone et retrouve le podium

L'Hellas Verone recevait l'Udinese en clôture de la 8ème journée de Serie A. Un choc plutôt déséquilibré sur le papier entre le 18ème et le 5ème au classement provisoire et c'est d'ailleurs les joueurs d'Andrea Sottil qui finissaient par l'emporter (1-1) après une grosse domination tout au long de la rencontre (21 tirs contre 7). Le gardien de l'Hellas Vérone, Lorenzo Montipo, se montrait donc intraitable sur les tentatives des Friulani en première période, jusqu'à l'égalisation puis au renversement de situation dans les toutes dernières minutes de la partie. En effet, lors du premier acte, Nehuen Perez, Sandi Lovric, Roberto Pereyra et Walace trouvaient sur leur chemin le portier italien ou manquaient de précision dans le dernier geste.

De leur côté, les joueurs de Gabriele Cioffi se procuraient une seule occasion par l'intermédiaire de Simone Verdi. Josh Doig trouvait finalement la faille sur une demi-volée à la suite d'un mauvais dégagement de la défense friulane (23e, 1-0). Après la pause, les joueurs de l'Udinese continuaient à mettre la pression dans la partie de terrain adverse. Après de nombreuses actions initiées, Gerard Deulofeu trouvait finalement Beto qui crucifiait Montipo (70e, 1-1). Avec cette nouvelle passe décisive, l'Espagnol confirme qu'il est actuellement le meilleur passeur du championnat italien. Dans le temps additionnel, Jaka Bijol donnait l'avantage à son équipe après un cafouillage dans la surface (90e+3, 2-1). Avec cette victoire, l'Udinese retrouve le podium et monte à la 3ème place à un petit point des coleaders (Naples et l'Atalanta) tandis que l'Hellas Vérone reste bloqué à la 18ème place.