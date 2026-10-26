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Ballon d’Or Liga

Ballon d’Or : les images de l’arrivée de Mbappé à Londres

Par Valentin Feuillette
1 min.
Diomandé et Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé est arrivé à Londres ce lundi pour assister à la 70e cérémonie du Ballon d’Or. L’attaquant français du Real Madrid a fait le déplacement accompagné de sa famille et de la délégation madrilène, à quelques heures de la remise des prestigieuses récompenses individuelles du football mondial.

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Déjà présent lors de l’événement, le capitaine des Bleus pourrait voir son nom au cœur des discussions durant la soirée. Alors que le trophée le plus convoité sera décerné ce lundi, Mbappé sera notamment attentif au verdict final, lui qui rêve toujours de décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière.

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