Ballon d’Or : les images de l’arrivée de Mbappé à Londres

Kylian Mbappé est arrivé à Londres ce lundi pour assister à la 70e cérémonie du Ballon d’Or. L’attaquant français du Real Madrid a fait le déplacement accompagné de sa famille et de la délégation madrilène, à quelques heures de la remise des prestigieuses récompenses individuelles du football mondial.

La suite après cette publicité

🏆🇬🇧 MBAPPÉ YA ESTÁ en LONDRES para la GALA del BALÓN de ORO. 🇫🇷 El francés ha llegado junto a su familia y la expedición del Real Madrid. https://t.co/qVnP8s1ry2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 26, 2026

La suite après cette publicité

Déjà présent lors de l’événement, le capitaine des Bleus pourrait voir son nom au cœur des discussions durant la soirée. Alors que le trophée le plus convoité sera décerné ce lundi, Mbappé sera notamment attentif au verdict final, lui qui rêve toujours de décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière.