AS Rome : l’action sublime du but de Manu Koné face à l’Inter Milan

Qui peut stopper l’AS Rome cette saison en Italie ? Après quatre victoires en autant de rencontres en Serie A, les hommes de Gian Piero Gasperini affrontent l’Inter Milan ce samedi dans le choc des deux courtisans principaux au Scudetto cette année. Et au bout de quelques minutes de match, ce sont les Giallorossi qui ont pris l’avantage face à leurs supporters au terme d’une action sublime.

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🇫🇷 | Manu Koné ouvre le score dans ce choc face à l’Inter ! 🎯🔥 #RomaInter



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Sur une action initiée côté droit, Paulo Dybala a déposé un centre parfait du pied gauche au second poteau. Nahuel Molina était à la retombée pour remettre intelligemment dans les six mètres, où Manu Koné a surgi pour conclure d’une reprise rasante du droit. Un but précieux pour la Louve qui prend un avantage précieux dans ce choc.