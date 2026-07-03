Manchester United a fait d’Aurélien Tchouameni sa priorité !

Manchester United sait qu’il n’aura pas le droit à l’erreur cet été. Après une saison mouvementée, marquée par le départ de Ruben Amorim, Michael Carrick a su redresser la barre en tant qu’entraîneur et convaincre sa direction de lui confier définitivement les rênes de l’équipe. Désormais, les dirigeants mancuniens veulent lui offrir un effectif capable de retrouver les sommets en Premier League et de redevenir compétitif sur la scène européenne. Le mercato est donc attendu afin de bâtir une équipe à la hauteur des ambitions du club.

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L’un des principaux chantiers concerne le milieu de terrain. Avec le départ de Casemiro vers la MLS, Manchester United souhaite recruter un joueur de très haut niveau pour densifier son entrejeu. Selon le Daily Mail, les Red Devils avaient fait de Mateus Fernandes une priorité, mais le Portugais a finalement choisi de rejoindre Tottenham contre un chèque de 98 millions d’euros. Rien que ça. Un revers qui a particulièrement agacé la direction mancunienne, bien décidée à réagir en frappant encore plus fort sur le marché.

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L’échec Fernandes ne passe pas

Toujours selon le quotidien britannique, Manchester United a désormais fait d’Aurélien Tchouaméni une cible prioritaire pour ce mercato estival. Le milieu international français figure en tête de liste, même si d’autres profils sont également suivis, comme Alex Scott, Tyler Adams ou encore Felix Nmecha. En revanche, Adam Wharton et Carlos Baleba ne feraient pas partie des pistes actuellement étudiées par les pensionnaires d’Old Trafford, qui cherchent visiblement des profils différents.

Le dossier Tchouaméni s’annonce toutefois particulièrement complexe. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2028, le Français reste un élément important de l’effectif madrilène et son départ ne sera pas simple à négocier. Mais cet obstacle ne semble pas refroidir Manchester United, qui dispose de la puissance financière nécessaire pour tenter de convaincre aussi bien le joueur que les dirigeants de la Casa Blanca. La situation du milieu des Bleus sera suivie avec une attention particulière après la Coupe du Monde puisqu’il est pleinement concentré sur cet objectif pour le moment.