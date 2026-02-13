AS Monaco : Akliouche et Camara sortent sur blessure

Enorme coup dur pour l’AS Monaco. A une semaine de l’affrontement en Ligue des Champions contre le PSG, l’ASM a perdu deux cadres lors de la rencontre de ce vendredi face à Nantes. Touché au genou en première période, Maghnes Akliouche a cédé sa place juste avant la pause.

La suite après cette publicité

En seconde période, Lamine Camara a également dû céder sa place pour une grosse semelle sur son talon d’Achille. Le Sénégalais et le Français pourraient donc être absents la semaine prochaine pour la rencontre importante en barrages de Ligue des Champions contre le PSG.