Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland, l’architecte de la renaissance norvégienne

Après 28 ans d’absence, la Norvège retrouve la Coupe du Monde. En écrasant l’Italie (4-1) à San Siro, dimanche soir, les hommes de Stale Solbakken ont, en effet, validé leur qualification pour le prochain Mondial, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une performance historique récompensant finalement un parcours parfait puisque la Norvège a terminé en tête du groupe I, invaincue (8 victoires en autant de rencontres, 37 buts marqués, 5 encaissés). Portée par un collectif huilé et une attaque de feu, la 29e sélection au classement FIFA a surtout pu compter sur son guide suprême : Erling Haaland.

Auteur d’un nouveau doublé contre la Nazionale, le serial buteur de Manchester City a tout simplement fait vivre un calvaire aux défenses lors de cette campagne qualificative. À chaque match clé, le natif de Leeds a répondu présent : doublé en Italie, triplé face à Israël, buts décisifs dans les moments de tension… l’avant-centre de 25 ans a écœuré la concurrence, terminant ces éliminatoires avec un total de 16 buts en 8 matches. Au-delà de l’impact statistique, le gaucher d’1m95 s’est surtout affirmé comme un véritable leader, assumant à merveille son rôle de capitaine. Proche de ses coéquipiers, le buteur des Citizens n’a cessé de porter les siens.

Haaland a transformé la Norvège

Pour autant, cette qualification ne repose pas uniquement sur le géant norvégien. Autour de lui, une génération longtemps promise à de grandes choses s’est également affirmée. Milieu offensif d’Arsenal, Martin Ødegaard a ainsi apporté sa justesse technique et sa créativité. Plus haut sur le terrain, Alexander Sørloth a, lui, offert un relais précieux au numéro 9 norvégien. Enfin, Stale Solbakken, architecte de cette sélection en plein essor, a trouvé les clés pour faire de ce collectif un équilibre parfait entre solidité défensive et explosivité offensive. Dès lors, pour la première fois depuis des décennies, la Norvège ne semble plus dépendre d’individualités éparses.

Ces derniers mois, les Løvene ont, en effet, prouvé qu’ils étaient désormais une équipe soudée, emmenée par un homme repoussant toutes les limites. Ainsi, si Kylian Mbappé peut se targuer d’avoir inscrit 55 buts en 94 sélections, Haaland a, lui, atteint cette barre en 48 matches (seulement) sous la tunique norvégienne. Un rendement déroutant offrant logiquement le droit aux Norvégiens de rêver plus grand. Avec un Haaland à ce niveau, la Norvège n’a, en effet, rien d’un simple figurant, mais compte bien confirmer sur le sol américain qu’une nation trop longtemps absente est de retour aux affaires. Les bases sont posées, l’ambition est assumée et la planète football peut désormais trembler.