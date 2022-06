EdF : Didier Deschamps évoque la défense à quatre

La suite après cette publicité

Interrogé dans l’émission Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a évoqué son changement de système et le retour de la défense à quatre. Le sélectionneur tricolore a expliqué que rien n’était gravé dans le marbre et qu’il disposait de plusieurs options tactiques et de joueurs capables de les appliquer.

« Il n’y a pas de retour en arrière ou de bond en avant. Le football c’est une idée de départ mais ça peut changer au fur et à mesure, en cours de match, etc. Ce sont de nouvelles options, en fonction des joueurs à disposition, ça m’amène à changer et j’ai des joueurs de qualité qui sont capables de faire ça », a déclaré Deschamps. Les Bleus joueront leur quatrième rencontre de Ligue des Nations, lundi soir au Stade de France face à la Croatie (20h45).