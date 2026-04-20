Le FC Barcelone a un nouveau gros problème

Alors qu’on s’approche du mercato estival, la presse catalane est déchaînée. Le visage de Julián Álvarez est par exemple à la une des médias locaux quasi au quotidien, tandis que les journaux barcelonais multiplient aussi les articles sur des joueurs comme Alessandro Bastoni (Inter) ou Víctor Muñoz (Osasuna). Dernière folle rumeur en date : celle menant au Parisien Bradley Barcola. Autant dire que si on lit les médias catalans, le leader de la Liga va dépenser à tout va cet été.

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Pourtant, ces dernières années, le Barça a eu énormément de difficultés pour recruter, puis pour inscrire ses joueurs auprès de la Liga. Le cas Dani Olmo en est un bon exemple. Et ce, à cause du fair-play financier de la Liga, qui limite et encadre la masse salariale de ses clubs, les empêchant, pour résumer brièvement, de dépenser plus d’argent dans la construction de l’effectif que ce que le club est capable de générer en revenus.

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La masse salariale va exploser

Et voilà que Sport indique que la direction du club va faire face à un gros problème : sa masse salariale va ainsi considérablement augmenter la saison prochaine. Certes, le départ d’un joueur comme Robert Lewandowski va libérer du cap salarial, mais il sera vite compensé par d’autres gros salaires, comme celui qui sera réservé à Julián Álvarez en cas de transfert en Catalogne. Mais surtout, les salaires de plusieurs joueurs de l’effectif seront revus à la hausse.

Le nouveau contrat de Lamine Yamal sera ainsi comptabilisé à partir de la saison à venir, avec des émoluments estimés à 8 millions d’euros nets sous forme de fixe, pouvant augmenter en fonction des prestations du joueur et des titres glanés par l’effectif. Le plus gros salaire du club, une fois Lewandowski parti. L’augmentation salariale accordée à Fermín López va aussi faire grimper la masse salariale de l’écurie catalane, qui va en plus toucher moins d’argent que la saison dernière, étant sortie avant en Ligue des Champions. De quoi provoquer de nouveaux casse-têtes à la direction catalane qui va encore galérer avec le fair-play financier de la Liga cet été…