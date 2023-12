Saudi Pro League : Michael Emenalo ouvre la porte à Leo Messi

Lionel Messi semble se plaire à l’Inter Miami qu’il a rejoint l’été dernier après deux ans à Paris. L’Argentin n’a certes pas réussi à qualifier son équipe pour les play-offs mais il a tout de même redressé la barre et est parvenu à marquer le championnat de son empreinte en quelques semaines seulement. Sa franchise, dont l’un des actionnaires n’est autre que David Beckham, souhaite profiter à plein de la présence de la Pulga. Elle a même organisé un match amical contre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, pour une rencontre pompeusement renommée "The last dance". La Saudi Pro League n’a d’ailleurs pas fait une croix sur la possibilité de récupérer un jour l’octuple Ballon d’Or.

«Quand deux des meilleurs joueurs des dernières décennies se rencontrent, nous nous attendons à ce que cela produise une quantité incroyable d’enthousiasme. Cela devrait être amusant pour les fans et quelque chose que nous attendons avec impatience», se réjouit Michael Emenalo, le directeur sportif du championnat saoudien dans un entretien à Sky Sports, avant de lâcher quelques informations sur le dossier Messi. «Ce que nous savons avec certitude, c’est que si Messi est toujours disposé et ambitieux à performer et qu’il est prêt à le faire en Arabie saoudite, je pense que nous pourrons lui trouver un club pour exprimer ses compétences. C’est une possibilité s’il veut venir ici, nous travaillerons dur pour lui trouver un club.» L’appel est lancé.