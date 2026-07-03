Un banc tend déjà les bras à Habib Beye

En 2026, Habib Beye est passé du banc du Stade Rennais à celui de l’Olympique de Marseille. Un projet auquel le technicien sénégalais ne pouvait pas dire non, lui qui a évolué sous les couleurs phocéennes durant sa carrière de footballeur. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’espérait à Marseille. Un club avec lequel il a terminé à une décevante cinquième place en Ligue 1 et il a pris la porte en 1/4 de finale de la Coupe de France. Après le changement de direction, il a été acté que le technicien de 48 ans ne serait plus en poste en 2026-27 et que Bruno Genesio le remplacerait à la tête de l’équipe.

La suite après cette publicité

Marseille express

Après de longues semaines d’attente, les Olympiens ont finalement officialisé le départ de Beye dans la semaine par le biais d’un communiqué de presse. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière.» De son côté, l’ancien consultant de Canal+ a pris la parole hier sur son compte Instagram afin de faire ses adieux à un club qu’il aura dirigé à 13 reprises toutes compétitions confondues.

La suite après cette publicité

«Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille. »

Un rebond au Sénégal ?

Libre, il peut à présent se mettre en quête d’un nouveau challenge. Son nom a notamment été cité au Paris FC, qui va finalement miser sur Liam Rosenior. De son côté, Beye patiente en attendant de trouver chaussure à son pied. Il n’aura peut-être pas à attendre trop longtemps. Ce vendredi, SeneNews révèle que le coach représente une opportunité inattendue pour le Sénégal pour le rôle de sélectionneur national. Un poste actuellement occupé par Pape Thiaw, qui est critiqué de toutes parts après l’échec lors de la Coupe du Monde 2026. Pourtant, le sélectionneur actuel a bien l’intention de rester selon le média sénégalais.

La suite après cette publicité

SeneNews voit toutefois en Beye le candidat idéal pour s’installer sur le banc et mener les Lions de la Teranga ainsi qu’un nouveau projet. Une idée qui séduit beaucoup d’amoureux de la sélection nationale qui se sont exprimés sur X. « Habib Beye est libre de tout contrat ! On a trop de talents, il faut quelqu’un pour les faire grandir, c’est ton moment Habib Beye » ou encore « Ramenez-nous Habib Beye. Si on veut espérer atteindre les quarts de finale d’une Coupe du Monde et continuer à dominer l’Afrique », ont lancé des supporters, qui font campagne pour lui. Mais rien n’est fait. D’autant qu’Afrik-Foot précise qu’Hervé Renard est une cible potentielle de la fédération sénégalaise. Il reste à savoir si Habib Beye sera, lui aussi, dans les petits papiers.