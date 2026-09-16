Bologne : Domenico Tedesco viré, Raffaele Palladino nommé

C’est désormais officiel, Domenico Tedesco n’est plus l’entraîneur de Bologne. Le club italien a annoncé ce mercredi matin avoir mis fin aux fonctions de l’ancien sélectionneur de la Belgique, arrivé sur le banc rossoblù cet été. « Le Bologna FC 1909 communique avoir relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première Domenico Tedesco, auquel il adresse ses sincères remerciements pour le travail accompli avec professionnalisme et compétence. Au technicien et à ses collaborateurs, le club souhaite la meilleure des réussites professionnelles », indique le club dans un communiqué.

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Comme annoncé ces dernières heures, Bologne a rapidement trouvé son successeur. Raffaele Palladino prend les commandes de l’équipe et s’est engagé avec le club jusqu’au 30 juin 2029. L’ancien entraîneur de Monza et de la Fiorentina dirigera ce mercredi son premier entraînement à partir de 16 heures au centre technique de Bologne. Une nouvelle aventure commence donc pour le technicien italien, avec pour mission de relancer une équipe qui connaît un début de saison compliqué.