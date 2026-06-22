CdM 2026 : l’entraînement de l’Espagne annulé à cause des orages

Les conditions météorologiques continuent de perturber la Coupe du Monde 2026. Alors que France-Irak est toujours interrompu à Philadelphie en raison d’un risque d’orage violent, une large partie des États-Unis est actuellement touchée par des épisodes orageux ce soir qui compliquent l’organisation de plusieurs sélections engagées dans le tournoi. La rencontre Norvège-Sénégal à New York est aussi sous la menace d’une possible interruption. Les autorités et les organisateurs appliquent des protocoles de sécurité stricts dès lors que des éclairs sont détectés à proximité des sites de compétition ou d’entraînement.

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Et cela continue à plus de 1000 kilomètres. En effet, l’Espagne en fait aussi les frais ce lundi soir. Réunie à Chattanooga, dans le Tennessee, la Roja a vu sa séance d’entraînement être interrompue puis annulée après seulement quinze minutes en raison d’un orage. Un nouvel exemple des difficultés rencontrées par les équipes depuis le début de la compétition, alors que la météo s’invite régulièrement dans l’actualité du Mondial nord-américain.