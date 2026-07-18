Brest a rendu un nouvel hommage à Eric Roy

Le Stade Brestois a entamé sa préparation d’avant-saison ce samedi, face à l’US Concarneau, pour sa première depuis la disparition d’Eric Roy. L’ancien coach des Ty Zefs est décédé le 17 juin dernier des suites d’une longue maladie. Avant ce premier amical de préparation, le club breton a rendu hommage à son défunt entraîneur.

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Très bel hommage à Éric Roy 👑 ici à Douarnenez avec la réalisation d’une bâche par le club de la Stella Maris. 🙏❤️🤍 pic.twitter.com/4DnHeFO5z9 — Stade Brestois 29 (@SB29) July 18, 2026

Une minute d’applaudissements a été respectée par le public et les joueurs des deux équipes. Une banderole a également été déployée en tribunes portant l’inscription « RIP King Eric ». Depuis la mort d’Eric Roy à l’âge de 58 ans, une plaque et une fresque ont été mises en place à Francis-Le Blé en son honneur. La tribune Quimper de l’enceinte bretonne ne pourra pas lui rendre hommage, lors du premier match à domicile de la saison en Ligue 1, contre Toulouse, le 29 août prochain. Le déploiement d’un tifo « King Eric » est néanmoins prévu. L’OGC Nice a, de son côté, renommé sa salle de presse à son nom.