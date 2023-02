Warren Zaïre-Emery plus jeune buteur de l’histoire du PSG

La suite après cette publicité

Comme Kylian Mbappé, il est lui aussi lancé pour battre tous les records de précocité. Devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à débuter un match, lors du 1/32ème de finale de Coupe de France face à Châteauroux le 6 janvier dernier, Warren Zaïre-Emery a récidivé ce mercredi soir en Ligue 1, face à Montpellier.

En scellant la victoire parisienne dans le temps additionnel (3-1), le joueur de 16 ans est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club (16 ans et 330 jours). Un record qui était détenu par le Nigérian Bartholomew Ogbeche depuis 2001 (17 ans et 55 jours). Pourquoi pas devenir le plus jeune buteur de l’histoire du club en Ligue des Champions, le 14 février prochain, face au Bayern Munich ? Le timing serait pertinent.

