Cafu rêve de voir un trio Neymar-Messi-Mbappé

Depuis que Neymar a déclaré qu’il souhaitait rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine, les rumeurs concernant un départ de La Pulga du FC Barcelone sont reparties de plus belle. Et si l’arrivée de l’Argentin au Paris Saint-Germain n’est encore que de la spéculation, l’ancien latéral de la Seleção, Cafu, salive déjà à l’idée d’une association entre 3 Fantastiques.

« Si Messi voulait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l'équipe à battre dans le monde. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c'est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable », a-t-il déclaré à L’Equipe.