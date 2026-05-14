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Ligue 1

Bruno Genesio a une nouvelle piste en Ligue 1

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Genesio en bord terrain @Maxppp

La tendance est à un départ pour Bruno Genesio. Le tacticien de 59 ans va se réunir avec les dirigeants du LOSC une fois la saison terminée, mais aurait, selon les dernières informations, plutôt l’intention de partir que de prolonger son contrat. Et voilà que, selon Nice-Matin, un club pense déjà à lui pour la saison prochaine.

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Il s’agit de l’OGC Nice, vous l’aurez compris. Le nouveau groupe américain qui discute pour reprendre le club aimerait effectivement offrir le poste d’entraîneur à Genesio. Dans le cas où le club reste en Ligue 1, évidemment. L’ancien de l’OL connaîtrait ainsi son cinquième club, son quatrième en France. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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