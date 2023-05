Affaire Dani Alves : le nouveau témoignage de la plaignante

Toujours dans l’attente de son procès lié aux accusations de viol dont il fait l’objet depuis janvier, Dani Alves réside aujourd’hui dans le complexe pénitentiaire de Brians (Barcelone). L’ancien international brésilien, qui avait de nouveau comparu en avril dernier devant les magistrats catalans, affirme désormais avoir eu une relation avec la plaignante, mais consentie.

Ce jeudi, l’émission espagnole El programa de Ana Rosa a en revanche dévoilé un nouvel extrait du témoignage de la femme de 23 ans, lequel devrait de nouveau relancer cette affaire. «Il a commencé à me dire des choses désagréables comme 'tu es ma petite p…' et il s’est aussi mis à me frapper. Il a jeté mon sac par terre et m’a attrapé par les vêtements… Personne ne me croira parce qu’ils verront sur les caméras que je suis volontairement entrée dans la salle de bain», aurait déclaré la plaignante, en sanglot, à un policier catalan.

