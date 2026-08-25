L’Éthiopie annonce sa candidature pour la CAN 2028

Alors que la Coupe d’Afrique des Nations 2027 se tiendra dans trois pays avec le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, la prochaine édition prévue en 2028 n’a pas encore trouvé son organisateur. La CAF n’a pas encore eu de réels candidats pour le moment, mais l’un vient de se présenter. Ainsi, la fédération de football éthiopienne a annoncé la candidature du pays pour cette échéance.

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Déjà organisatrice en 1962 et 1976, l’Éthiopie avait remporté l’édition 1962 et était finaliste de la première édition en 1957. Perdant progressivement sa place dans la hiérarchie africaine, l’Éthiopie n’a disputé que les CAN 2013 et 2021 au 21e siècle. Une organisation de la CAN 2028 serait par ailleurs un défi pour le pays avec plusieurs conflits armés, notamment du côté de l’Amhara et l’Oromia, les deux états les plus peuplés du pays.