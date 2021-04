Real Madrid-Chelsea : la réaction de Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s'en sort bien. Malmené par Chelsea, principalement en première période, le club merengue s'en est remis à Karim Benzema pour égaliser et éviter le naufrage. Au micro de Movistar à l'issue de la rencontre, l'entraîneur madrilène, Zinedine Zidane, a reconnu les difficultés initiales de son équipe. « La première mi-temps a été difficile mais nous avons été meilleurs dans la seconde, la vérité est qu'ils ont commencé fort, ils sont bons et ils sont rapides, mais je pense que c'est un bon résultat. »

En Espagne, certaines critiques évoquent le choix tactique de Zizou, celui d'avoir aligné une défense à trois, aussi pour épargner Marcelo sur le côté gauche de taches défensives trop lourdes. Le Français a évoqué son plan de jeu. « Nous voulions presser haut, un par un, mais quand ça ne va pas bien, c'est très difficile. Surtout jusqu'au but, et ensuite nous étions meilleurs et en seconde période c'était beaucoup mieux, nous avons eu plus de contrôle. »

Au final, Zidane se contente de ce match nul. « Nous sommes vivants avant d'aller jouer le match retour. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait en général », a-t-il assuré, avant de rendre hommage au Chelsea de Thomas Tuchel. « Il y a un rival et il est bon, très compétitif. Chelsea a joué 20 matchs dont 16 sans encaisser de but (avec Tuchel, ndlr). Attention, il n'a pas atteint la demi-finale sans raison. C'était un match très compétitif. »