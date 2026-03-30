Le FC Barcelone a 5 nouveaux noms en tête pour son mercato estival

Cette saison, le FC Barcelone peut toujours rêver d’un doublé Liga-Ligue des Champions. Consistants sous l’égide d’Hansi Flick, les Blaugranas devront néanmoins composer sans Raphinha, absent cinq semaines suite à une blessure avec le Brésil, pour la double confrontation face à l’Atlético de Madrid en C1. En attendant cette fin de saison trépidante, le Barça avance déjà ses pions pour la saison prochaine. Réélu face à Victor Font, Joan Laporta et ses équipes de recrutement, avec Deco en tête de série, travaille dans l’optique de se renforcer cet été. En ce sens, deux priorités onéreuses ont été établies par la direction catalane : Julian Alvarez et Alessandro Bastoni.

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Fort de ses performances majuscules avec l’Atlético de Madrid (8 buts et 4 passes en 29 matchs de championnat), l’Argentin est perçu comme le successeur idéal à Lewandowski, sur le départ cet été. L’opération est estimée entre 80 et 100 millions d’euros, un montant que le club aura du mal à financer. En défense, la priorité est un central gaucher et Bastoni coche toutes les cases. Bien que coûteux, l’Italien est le profil réclamé par Hansi Flick suite à la prolongation imminente de Nico Schlotterbeck au Borussia Dortmund. Au-delà de ces deux pistes onéreuses, le club culé réfléchit également à d’autres pistes moins chères pour se renforcer cet été et remplacer d’éventuels départs.

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Le FC Barcelone pense à des recrues intelligentes

Ainsi, Mundo Deportivo explique que cinq joueurs sont aussi ciblés par le Barça cet été. Le poste de latéral gauche sera au menu du mercato estival, notamment en raison de l’incertitude entourant João Cancelo, prêté par Al-Hilal qui réclamerait 15 millions d’euros cet été. Pour pallier un éventuel échec, Barcelone suit de près Andrea Cambiaso, défenseur polyvalent de la Juventus Turin. Enfin, la piste menant à l’ancien de la Masia Alejandro Grimaldo (30 ans) resterait ouverte alors que sa situation contractuelle au Bayer Leverkusen pourrait en faire une opportunité de marché à prix réduit dans les prochains mois. Un peu comme Cancelo, le cas Rashford fait parler en Catalogne. Le Barça envisage son recrutement définitif pour environ 30 millions d’euros, soit le chiffre réclamé par Manchester United.

Toutefois, afin de respecter le fair-play financier, le Barça surveille des alternatives plus jeunes et moins coûteuses en termes de salaire. Les noms de Jan Virgili, ancien de la maison qui brille à Majorque et pour lequel le club possède un droit de rachat à hauteur de 6 millions d’euros, et du Norvégien de Benfica Andreas Schjelderup sont évoqués par le média catalan. Le Barça réfléchit aussi pour ses gardiens. Alors que Joan Garcia a mis tout le monde d’accord et qu’il n’est pas question de remettre son statut de titulaire en jeu, un départ de Wojciech Szczesny cet été pourrait forcer le Barça à recruter. Si le club dispose de nombreux gardiens sous contrat, Deco rêve d’attirer l’expérimenté Alex Remiro (31 ans) selon MD. Libre en 2027, le portier de la Real Sociedad pourrait être recruté à bas coût cet été. L’association de Garcia et Remiro permettrait au Barça d’afficher, selon la direction sportive, l’un des meilleurs duos de gardiens au monde. Bref, il y a du pain sur la planche cet été en Catalogne.